Amtsgericht Landsberg

vor 33 Min.

Angeklagter ist gewalttätig und beleidigt Polizisten

Die Verhandlung fand am Amtsgericht in Landsberg statt.

Plus Ein Mann, der vor dem Amtsgericht Landsberg steht, soll 2023 zweimal in der Öffentlichkeit gewalttätig geworden sein und sich beleidigend gegenüber Beamten geäußert haben.

Von Lisa Gilz

Es ist Sommer 2023. Ein junger Mann kommt auf dem Hurlacher Festival "Sound am See" nicht aufs Gelände. Als er die Veranstaltung verlassen soll, hält er sich an einer Zeltstange fest und wehrt sich, gegen den Versuch ihn vom Gelände zu eskortieren. Als die Polizei eintrifft, beleidigt er diese aufs Übelste. Der Mann war der Polizei bereits bekannt, er hatte im Februar des gleichen Jahres bei einer Rangelei auf der Waitzinger Wiese einen anderen Mann mit einem Kopfstoß und Fußtritten verletzt. Und auch in dem Fall werte er sich gegen das Einschreiten der Polizei.

Staatsanwaltschaft und Pflichtverteidiger einigen sich in Rechtsgespräch

So steht es in groben Zügen in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Augsburg, die am Mittwochvormittag im Amtsgericht Landsberg verlesen wurde. Vorgeworfen wird dem 20-jährigen Angeklagten vorsätzliche und versuchte Körperverletzung sowie Beleidigung von Beamten in mehreren Fällen. "Im ersten Fall, im Februar wehrte sich der Angeklagte gegen das Eingreifen der Polizei und versuchte sich der Situation zu entziehen. Dabei bezeichnete er die Beamten unter anderem als Clowns und Nichtsnutze", sagte die Staatsanwältin. Zudem habe er versucht einen der Polizisten mit einem Kopfstoß zu treffen, habe jedoch das Ziel verfehlt. Bei den Ereignissen in Hurlach hob die Staatsanwältin insbesondere die groben Beleidigungen gegenüber den Einsatzkräften hervor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen