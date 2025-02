Hoher Sachschaden bei Vorfahrtsunfall in Landsberg

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag an der Schwaighof-Kreuzung in Landsberg ist ein Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 60-jährige Frau aus dem Landkreis Landsberg mit ihrem Pkw die Von-Kühlmann-Straße in Landsberg. An der Kreuzung zur Augsburger Straße galt für die 60-Jährige das Zeichen „Vorfahrt achten“. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 82-jährige Frau aus dem Landkreis Landsberg mit ihrem Wagen die Sandauer Brücke und dann die Augsburger Straße stadtauswärts. Die 60-Jährige übersah beim Einfahren in den Kreuzungsbereich das von rechts kommende Fahrzeug der 82-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. (AZ)

