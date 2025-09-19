Kreiskulturtage im Landkreis Landsberg: Annunciata Foresti verabschiedet sich

Frau Foresti, die Kreiskulturtage haben Sie initiiert. Es ist quasi ihr „Baby“. Nach vier Ausgaben ziehen sich nun zurück. Was bedeutet Ihnen dieses ganz besondere Veranstaltungsformat?

Annunciata Foresti: Seit 2015 habe ich das Format entwickelt, strukturell aufgebaut und über Jahre „verfeinert“ und variiert – von der ersten Idee über Konzeption, Netzwerkarbeit, Künstlerakquise bis hin zur täglichen Umsetzung. Die Kreiskulturtage sind dabei – und das freut mich sehr – zu einem eigenständigen, weithin sichtbaren Kulturformat im Landkreis geworden. Sie sind kein Versuchsprojekt mehr, sondern eine etablierte Plattform für künstlerischen Ausdruck, kulturelle Teilhabe und regionale Sichtbarkeit.

Warum haben Sie sich nach den Kreiskulturtagen 2025 entschieden, die Leitung abzugeben?

Annunciata Foresti: Es war die vierte Ausgabe dieses Veranstaltungsformats, das sich seit seiner Gründung erfreulicherweise zu einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens im Landkreis entwickelt hat. Gleichzeitig ist es für mich ein passender Moment und es war politisch so gewollt, die Rolle der künstlerischen Leitung abzugeben – nach vier intensiven, sehr unterschiedlichen Festivaljahren mit viel Herzblut. Ein wenig Wehmut ist schon da.

Die Kreiskulturtage haben Sie gemeinsam mit Landrat Thomas Eichinger jeweils unter ein Motto gestellt. Was wurde damit verbunden?

Annunciata Foresti: 2016 war die Premiere von Schnittstelle Heimat, mit vielen anregenden Beiträgen. Beheimatet zu sein, gehört zweifellos zu den menschlichen Grundbedürfnissen. Bei diesem Thema der Kreiskulturtage ging es um die Verortung der Heimat. Eine wesentliche Schnittstelle dieser emotionalen Verortung ist die Kultur. Sie schafft Bindungen, Wurzeln, Identität. Mit den Kreiskulturtagen sollte ein Bewusstsein für die Kultur vor Ort gestärkt werden. Es sollten aber auch Querverbindungen geschaffen werden, um die Menschen im Landkreis und in der Stadt und verschiedener Kulturen zu verbinden. Das Thema „Mut“ folgte anschließend. Die Auslegung von Mut ist vielfältig, angedockt an Kunst und Kultur ein sehr spannendes, inspirierendes Thema. Wir hatten Konstantin Wecker zu Gast in der Kulturhalle in Hurlach, mit ausverkauftem Haus. Das Jahr nach der Pandemie mit den Kreiskulturtagen unter dem Titel „Sehnsucht“ war wohl die emotionalste und am meisten besuchte, nicht nur wegen des Seensuchtsfests in den Seeanlagen Schondorf, an dem rund 5000 Menschen teilnahmen. Für 2022 hatten wir uns nun ganz bewusst für „Sehnsucht“ als Motto entschieden. Wir wollten somit auch den Wunsch der Menschen, nach der Pandemie endlich wieder zusammenkommen zu dürfen, kulturell abbilden. Das Thema Sehnsucht beinhaltet viele Facetten und Wege im Inneren oder auch in der äußeren Welt. Es gibt einen schönen Satz von dem leider viel zu früh verstorbenen Künstler Christoph Schlingensief - „Der Mensch besteht eben nicht nur aus Chemie, sondern auch aus ganz viel Sehnsucht.“ Und das Motto „Licht und Schatten“ von diesem Jahr traf den derzeitigen Zeitgeist sehr gut. Kunst hat die einzigartige Fähigkeit, Licht in die dunkelsten Winkel unserer Seele zu bringen und gleichzeitig Schatten zu werfen.

Welche Bedeutung haben die Kreiskulturtage für den Landkreis?

Annunciata Foresti: Die Kreiskulturtage sind zu einer Marke geworden. Und jeder weiß, wie aufwändig und langwierig es ist, eine eigenständige Marke aufzubauen. 2022 habe ich den Familienkulturtag, ein Bestandteil der Kreiskulturtage, ins Leben gerufen und er fand 2024 erstmals in Utting statt. Er stand noch unter dem Zeichen der Pandemie, von daher war der Einlass nur für 600 Besucher, weil der Klettergarten nicht mehr als etwa 200 Kinder aufnehmen konnte. Eine Änderung des Konzeptes, d.h. Öffnung für alle Bürger und Verlegung ins Kauferinger Schwimmbad waren meine Ideen, was jetzt die Kulturverwaltung erfolgreich geplant und durchgeführt hat. Ich danke allen für die gute Zusammenarbeit, die Unterstützung, das Vertrauen. Es war eine bereichernde Aufgabe. Die Kreiskulturtage und der Familienkulturtag bleiben – da bin ich sicher – kraftvolle Kulturprojekte im Landkreis. Ich wünsche allen künftig Beteiligten viel Freude bei den nächsten Schritten. Vor allem möchte ich mich bei Landrat Thomas Eichinger bedanken. Ohne seine Unterstützung, wäre ich nicht so lange am Ball geblieben. Er hat mir viel Freiraum gelassen und vollstes Vertrauen geschenkt. Dann macht Arbeit auch wirklich Spaß.

Welchen Projekten werden Sie sich nun nach diesen herausfordernden Jahren mit den Kreiskulturtagen widmen? Welche Pläne haben Sie noch?

Annunciata Foresti: Ich möchte mich mehr auf meine künstlerische Arbeit konzentrieren und einfach mehr für mich selbst zu machen. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Ideen gehen mir nicht aus, vielleicht werden wieder neue Projekte geboren, man weiß es ja nie, auch weil ich Herausforderungen liebe. Das kleine Format, das inzwischen schon an die 18 Jahre läuft, ist ja auch noch da und wartet auf die Vorbereitung ab Winter 2025.

Zur Person Gut zehn Jahre war Annunciata Foresti Beauftragte für die Kreiskulturtage im Landkreis Landsberg am Lech. Viele kreative Ideen stammen aus ihrer Feder. So initiierte die in Dießen lebende Künstlerin unter anderem den beliebten Familienkulturtag und die Jugendkulturtage, die ab 2018 veranstaltet wurden. Zwischen 8.000 und 12.000 Besucher verzeichneten die jeweiligen Kulturtage.