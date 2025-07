In welchem Umfang sollte die Stadt neuen Wohnraum ausweisen?

Landsberg wird in den kommenden wachsen. Dementsprechend müssen im Stadtgebiet mögliche Flächen für die Schaffung von Wohnraum ausgewiesen werden. Der Stadtrat hat sich deshalb nun in einer Sitzung mit Anpassungen im Flächennutzungsplan befasst. In den Augen von Christian Hettmer (CSU) reichen die im Entwurf vorgesehenen Gebiete nicht aus. Er hinterfragte dabei auch das in der Sitzungsvorlage veranschlagte jährliche Wachstum von lediglich 0,5 Prozent. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) möchte hingegen die Flexibilität in der Grundstückswirtschaft wahren.

Laut Peter Wolpert vom Planungsbüro Kling Consult ist der Flächennutzungsplan, der sich über das komplette Gebiet der Stadt Landsberg erstreckt, ein Planungskonzept für einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren. In Bayern gebe es eine Flächensparoffensive, die unter anderem einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden und den Maßstab Innenentwicklung vor Außenentwicklung vorsehe. Werde Bauland ausgewiesen, müsse auch nachgewiesen werden, dass die Flächen tatsächlich zu diesem Zweck benötigt werden, so Wolpert.

Insbesondere bezahlbarer Wohnraum ist gefragt

Auf die Situation in Landsberg wird in der Sitzungsvorlage näher eingegangen. Der zunehmende Druck auf den Wohnungsmarkt, steigende Bodenpreise und Flächenknappheit erfordern demnach ein aktives und strategisches Handeln der Stadt. Es bestehe ein anhaltend hoher Wohnraumbedarf, insbesondere im Segment bezahlbarer und familiengerechter Wohnungen. Mit Blick auf Baulücken und künftige Baugebiete besteht laut Sitzungsvorlage Potenzial für etwa 1089 Wohneinheiten. Dies würde ein Anwachsen der Bevölkerung bis 2042 um etwa 1370 Einwohnerinnen und Einwohner bedeuten (jährlicher Zuwachs: unter 0,4 Prozent).

Die bisherige Bevölkerungszunahme lag im langjährigen Mittel – je nach Wahl des Betrachtungszeitraums – jedoch zwischen 0,55 Prozent und einem Prozent. In der Sitzungsvorlage wird ein Wachstum von 0,5 Prozent im Jahr als „realistisch und umsetzbar“ erachtet. Daraus ergeben sich rund 32.000 Einwohner in Landsberg im Jahr 2042, was einen Bedarf für etwa 1820 Wohneinheiten zur Folge hätte. In den Entwurf des Flächennutzungsplans sollen daher Wohnbauentwicklungsflächen am Reischer Talweg (4 Hektar) und nahe der Ahornallee (1,2 Hektar) aufgenommen werden. Außerdem sind in diesem Flächen innerhalb von Bebauungsplänen zu finden, die sich aktuell in Aufstellung befinden, wie das Baugebiet an der Staufenstraße. Auch das Baugebiet Am Bachfeld in Ellighofen ist Teil des Entwurfs, wenngleich es noch keinen Aufstellungsbeschluss gibt.

Für das Baugebiet, das auf dieser Grünfläche an der Staufenstraße entstehen soll, wird momentan ein Bebauungsplan aufgestellt. Foto: Christian Rudnik

Stadtrat Christian Hettmer (CSU) bezeichnete ein jährliches Wachstum von 0,5 Prozent als „Wunschwachstum“. Dementsprechend sind die tatsächlichen Bedarfe in seinen Augen nicht abgedeckt. Die Mitglieder des Gremiums müssten vor einem Beschluss als wesentliche Planungsgrundlage Kenntnis über die Zahlen haben. Sein Wunsch, dass zunächst die aktuelle Bevölkerungsprognose vorgestellt und erklärt wird, wurde jedoch abgelehnt (9:16 Stimmen). Hettmer verwies auch auf den volkswirtschaftlichen Grundsatz, dass ein knappes Angebot zu einem Anstieg der Grundstückspreise und Mieten führe.

Die Stadt Landsberg kann das Bevölkerungswachstum steuern

Laut Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) ist der Entwurf bewusst mit einem Delta geplant, um „Flexibilität in der Grundstückswirtschaft“ zu wahren. Daran knüpfte Christoph Jell (UBV) an: „Wenn wir aus Flächen, die uns nicht gehören, Bauerwartungsland machen, ist doch klar, was passiert.“ Auch Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) gab zu bedenken, dass Bauerwartungsland die Preise nach oben gehen lasse. Dr. Gerhard Spieß, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, war in der Sitzung ebenfalls anwesend. „Das Bevölkerungswachstum steuern sie“, sagte er und verwies dabei unter anderem auf den Flächennutzungsplan. Wichtig sei eine aktive Bodenpolitik der Stadt, die möglichst Bauland auf eigenen Flächen ausweisen sollte.

Eine Verkehrstrasse könnte den Landsberger Osten künftig mit dem Fliegerhorst Penzing (im Bild) und Epfenhausen verbinden. Foto: Ulrich Wagner

Auch bei den Gewerbeflächen besteht in Landsberg Handlungsdruck. Laut Gewerbeflächenentwicklungskonzept besteht bis zum Jahr 2035 ein Bedarf von 54,2 Hektar, wobei es ungenutzte Freiflächen, Leerstände und Nachverdichtungsoptionen (24,1 Hektar) gibt. Im Flächennutzungsplan sind neue Gebiete für Gewerbeflächenentwicklung im Frauenwald (4,2 Hektar) und in Friedheim (3,9 Hektar) ausgewiesen. Bereits jetzt gibt es konkrete Flächenanfragen von Unternehmen in Höhe von rund 14,7 Hektar, heißt es in der Sitzungsvorlage (sowohl Bestand als auch potenzielle Neuansiedlungen). Hans Jürgen Schulmeister (Landsberger Mitte) plädierte für eine „ausgewogene Gewerbestruktur“. Die Stadt müsse sich breiter aufstellen und auch das Handwerk und Kleingewerbe stärker berücksichtigen.

„Wir müssen uns zusammensetzen, wo und in welchem Umfang wir wachsen sollen“, sagte Ulrike Gömmer (Grüne). Das sollte in Ruhe geklärt werden und nicht im Rahmen einer Stadtratssitzung. Der Stadtrat sprach sich letztlich einstimmig dafür aus, die Potenzialflächen für Wohnen und Gewerbe in den Entwurf des Flächennutzungsplans zu übernehmen. Ebenfalls in diesen einfließen wird eine mögliche Verkehrstrasse von Epfenhausen über Penzing in den Landsberger Osten.