Im Landkreis gibt es bald einen Verhütungsmittelfonds

Im Landkreis Landsberg gibt es bald einen Verhütungsmittelfonds für Menschen mit geringem Einkommen. Einen entsprechenden Beschluss hat der Kreisausschuss in einer Sitzung gefasst (10:1 Stimmen). Die Etablierung des Fonds in Höhe von 10.000 Euro hatte Kreisrätin Daniela Groß im Namen der Grünen-Fraktion beantragt. „Verhütung ist ein grundlegendes Menschenrecht und muss auch für diejenigen zugänglich sein, die sich die Kosten nicht leisten können“, heißt es in einem Schreiben an Landrat Thomas Eichinger (CSU) und die Kreisrätinnen und Kreisräte.

Näher eingegangen wird in dem Antrag auf Langzeitverhütungsmittel, die „eine sichere und nachhaltige Möglichkeit zur Empfängnisverhütung“ böten, jedoch mit hohen einmaligen Kosten verbunden seien. Eine Kupferspirale oder Hormonspirale koste mehr als 300 Euro, eine Vasektomie etwa 500 Euro und eine Sterilisation sogar 1000 Euro oder mehr. „Menschen, die Bürgergeld oder andere Sozialleistungen beziehen, verfügen über ein äußerst knappes Budget“, so Daniela Groß. „Im Regelsatz für eine alleinstehende Person sind für den Bereich Gesundheitspflege lediglich 23,65 Euro vorgesehen – ein Betrag, der auch andere notwendige Ausgaben umfasst und Verhütungsmittel praktisch unerschwinglich macht.“

In einigen bayerischen Landkreisen und Städten gibt es bereits entsprechende Fonds

Die Grünen-Fraktion ist überzeugt, dass – unabhängig von den Kosten – jeder Mensch selbst entscheiden dürfen sollte, wie er oder sie verhüten möchte. Verwiesen wird in dem Antrag auch auf einen Abschlussbericht eines Modellprojekts des Verbunds pro familia, der ausdrücklich empfehle, den Zugang zu Langzeitverhütungsmitteln für alle Menschen sicherzustellen. „Die Wahl des richtigen Verhütungsmittels hängt von individuellen Faktoren wie Gesundheit, Partnerschaft, Sexualleben und Lebensplanung ab. Hohe Kosten sollten niemanden daran hindern, eine für ihn oder sie geeignete Methode zu wählen.“

Wie es in dem Antrag weiter heißt, hätten einige bayerische Landkreise und Städte – darunter München, Augsburg sowie Aichach-Friedberg – bereits entsprechende Fonds eingerichtet, die finanziell schwachen Bürgerinnen und Bürgern die Kostenübernahme für Langzeitverhütungsmittel ermöglichten. Der Landkreis Landsberg sollte diesem Beispiel folgen, „um ungewollte Schwangerschaften zu verhindern und allen Menschen gleiche Rechte auf reproduktive Selbstbestimmung zu gewähren“. Im Vorfeld des eindeutigen Abstimmungsergebnisses gab es im Kreisausschuss keine Wortmeldungen zu dem Antrag der Grünen-Fraktion.

Wie Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts Landsberg, auf Nachfrage mitteilt, wird es den Fonds im Landkreis ab dem kommenden Jahr geben. Entsprechende Mittel würden im Haushalt veranschlagt. Zuständig für die Koordination sei die Schwangerschaftsberatung im Gesundheitsamt. Die genauen Richtlinien werden laut Müller noch festgelegt.