Wie kann die Tätigkeit im Landsberger Stadtrat familienfreundlicher werden?

Die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und kommunalpolitischem Engagement stelle „für viele Stadtratsmitglieder eine große Herausforderung dar“, schreibt Daniela Groß (Grüne) in einem Antrag ihrer Fraktion an Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) sowie ihre Kolleginnen und Kollegen im Gremium. Insbesondere Eltern mit kleinen Kindern oder Personen mit pflegebedürftigen Angehörigen sähen sich demnach oft gezwungen, zwischen ihren familiären Verpflichtungen und ihrem politischen Engagement abzuwägen. Wie kann die Tätigkeit also familienfreundlicher gestaltet werden? Daniela Groß hat dazu zwei konkrete Vorschläge, die nun in einer Sitzung des Stadtrats diskutiert wurden.

Laut dem Antrag sollte die Hauptsatzung des Stadtrats dahingehend ergänzt werden, dass Stadtratsmitglieder, die Kinder bis zum zwölften Lebensjahr betreuen oder Angehörige pflegen, eine zusätzliche pauschale Entschädigung für die Zeit der Teilnahme an Sitzungen oder Veranstaltungen beantragen können. Zudem fordert Groß, eine Änderung der Geschäftsordnung, damit an Sitzungen in begründeten Fällen per Ton-Bild-Übertragung teilgenommen werden kann.

Grünen-Fraktion im Landsberger Stadtrat erhofft sich „gesellschaftlichen Nutzen“

Insbesondere Frauen, die „häufig die Hauptlast der Betreuungs- und Pflegearbeit tragen“, könnten so stärker in die Kommunalpolitik eingebunden werden. „Die finanzielle Belastung für den städtischen Haushalt ist überschaubar, der gesellschaftliche Nutzen durch eine vielfältigere Zusammensetzung des Stadtrats hingegen beträchtlich.“ Groß verweist in diesem Zusammenhang auch auf die anstehende Kommunalwahl im kommenden Jahr. Die Grünen-Stadträtin habe in der laufenden Wahlperiode selbst ein Baby bekommen und erlebt, wie herausfordernd es sei, Sitzungstermine mit den Bedürfnissen eines Neugeborenen zu vereinbaren.

Aktuell gibt es im Landsberger Stadtrat lediglich drei Mitglieder (Daniela Groß und Jennifer Lübcke von den Grünen sowie Jonas Pioch von der SPD), die unter 40 Jahre alt sind. Elf Frauen engagieren sich in dem Gremium (31 Mitglieder, Oberbürgermeisterin Baumgartl eingerechnet).

„Einen begründeten Fall kann jeder finden“

Jonas Pioch (SPD) verwies in der Sitzung auf die Aufwandsentschädigung, die die Mitglieder des Stadtrats bekommen: „Ich habe meine Zweifel, ob wir die Probleme durch Geld lösen.“ Er persönlich engagiere sich als Stadtrat, „weil es mir Spaß macht“. Die CSU-Fraktion sah die Ermöglichung der Teilnahme an Sitzungen per Ton-Bild-Übertragung kritisch. „Einen begründeten Fall kann jeder finden“, sagte der Fraktionsvorsitzende Harald Reitmeir, der befürchtete, dass dann nur noch acht bis zehn Mitglieder im Sitzungssaal vor Ort sein könnten. Heidi Reiser nannte den Antrag im Jahr 2025 „mehr als überfällig“.

Laut Johannes Jäger von der Stadtverwaltung ist die geforderte Entschädigung in pauschaler Form nach derzeitigem Stand nicht zulässig. Die technischen Voraussetzungen für eine Ton-Bild-Übertragung seien „nicht so einfach umzusetzen“, sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl. Dafür brauche es unter anderem eine integrierte Kameraführung und den Einbau einer zweiten Leinwand. Für das Jahr 2026 würden allerdings entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt, denn in Zukunft sollen etwa externe Referenten per Video zugeschaltet werden können.

Eine Entscheidung zu den Anträgen der Grünen-Fraktion wurde letztlich einstimmig vertagt. Es soll zunächst abgewartet werden, bis voraussichtlich Ende des Jahres neue Muster für Geschäftsordnung und Hauptsatzung vorliegen.