Apfeldorf bekommt auch einen Waldkindergarten

Plus In Apfeldorf wird das Angebot zur Kinderbetreuung erweitert. Das sind die Planungen für den Waldkindergarten.

Ab dem Frühjahr 2023 soll es in Apfeldorf auch einen Waldkindergarten geben. Die Gemeinde möchte damit ein Zusatzangebot zum bestehenden Kindergarten schaffen. Außerhalb des Dorfes Richtung Birkland, in der Nähe des Egelsees, sollen rund 15 Buben und Mädchen dann künftig naturnah betreut werden. Mittlerweile hat die Gemeinde auch schon eine Waldpädagogin gefunden, die zusammen mit einer weiteren Fachkraft die Gruppe übernehmen wird.