Apfeldorf

vor 50 Min.

Apfeldorf: Biesl-Bazi mit Hakenkreuz beschmiert

Plus In Apfeldorf protestiert der Künstler Markus Wagner mit dem Biesl-Bazi gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Jetzt wird sein Kunstwerk mit einem Hakenkreuz beschmiert.

Von Margit Messelhäuser

Seit Kurzem steht am Ortseingang von Apfeldorf ein besonderes Kunstwerk: Markus Wagner protestiert mit dem sogenannten Biesl-Bazi gegen den Angriffskrieg der Russen in der Ukraine. Am Sonntagabend erreicht ihn dann die Nachricht, dass seine Skulptur, ein überlebensgroßer Bursch in Lederhosen, der auf einen russischen Panzer pinkelt, beschädigt und beschmiert wurde. Ein schwarzes Hakenkreuz ist auf der Brust des Biesl-Bazis zu sehen, aber der Künstler lässt sich nicht entmutigen.

