Apfeldorf klärt Standortfrage für den neuen Kindergarten

Plus In Apfeldorf werden mehr Plätze für die Kinderbetreuung benötigt. Ein Gutachten entscheidet über den Standort des neuen Kindergartens.

Für den geplanten neuen Kindergarten hat die Gemeinde Apfeldorf jetzt einen Platz gefunden: Er soll am Vorplatz der Grundschule gebaut werden. Dies hat ein Standortgutachten ergeben. Wie berichtet, ist der Kindergarten der Gemeinde an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen.