Apfeldorf steht wegen Großprojekten vor finanziellem Kraftakt

Haushalt der Gemeinde Apfeldorf hat ein Gesamtvolumen von über zwölf Millionen Euro. Es werden viele Projekte realisiert.

Der Haushalt in Apfeldorf hat ein Gesamtvolumen von 12,88 Millionen Euro. Ein Haushalt in zweistelliger Millionenhöhe: Für die kleine Lechraingemeinde ist das schon ein beträchtliches Bündel, das der Gemeinderat geschnürt und einstimmig verabschiedet hat. Heuer und in den kommenden Jahren stehen nun große Projekte an, die finanziert werden müssen.

Großprojekt bleibt das Dorfgemeinschaftshaus in Apfeldorf

Dazu zählen das Dorfgemeinschaftshaus, das Feuerwehrhaus oder die Verbesserung der Wasserversorgung. Dazu kommen noch einige kleinere Vorhaben wie etwa der Waldkindergarten. Alles in allem müssen heuer 3,32 Millionen Euro aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden. Zudem sind 3,3 Millionen Euro in diesem Haushaltsjahr als Kreditaufnahme vorgesehen. Ob die vorgesehene Summe letztendlich voll ausgeschöpft werden müsse, sei jedoch noch nicht sicher, erörterte Kämmerer Roland Simon gegenüber unserer Redaktion.

Mit 9,16 Millionen Euro schließt der Vermögenshaushalt für dieses Jahr, mit 3,71 Millionen Euro der Verwaltungshaushalt. Am meisten schlage das Dorfgemeinschaftshaus zu Buche: Für den Umbau, die Aufstockung und die Sanierung der Mehrzweckhalle hat die Gemeinde 2,85 Millionen Euro eingeplant, für 2024 weitere vier Millionen Euro und für 2025 eine Million Euro. Als Gesamtkosten hat die Gemeinde für das Großprojekt rund acht bis neun Millionen Euro einkalkuliert – gleichzeitig aber auch Förderungen in Höhe von rund 6,3 Millionen Euro, sodass sich der Eigenanteil der Gemeinde wohl am Ende bei zwei bis zweieinhalb Millionen Euro einpendeln wird.

Über zwei Millionen Euro investiert Apfeldorf bis 2025 in die Wasserversorgung

Für den Bau des neuen Feuerwehrhauses geht die Gemeinde von Gesamtkosten in Höhe von zweieinhalb bis drei Millionen Euro aus. Davon ist ein Anteil von 1,4 Millionen Euro in den diesjährigen Haushalt eingeplant. Für 2024 sind laut Finanzplan dann noch 1,6 Millionen Euro für das Feuerwehrhaus vorgesehen. Für den Waldkindergarten, der gerade außerhalb des Dorfes Richtung Birkland gebaut wird, sind 538.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Größere Ausgaben kommen auf die Gemeinde in den kommenden Jahren für die Verbesserung der Wasserversorgung zu. 450.000 Euro müssen in diesem Haushaltsjahr bezahlt werden, 1,3 Millionen Euro im Jahr 2024 und 610.000 Euro im Jahr 2025. Finanziert wird die Maßnahme, die unter anderem auch die Errichtung eines neuen Hochbehälters einschließt, durch staatliche Förderungen und durch Verbesserungsbeiträge. 1,1 Millionen Euro hat die Gemeinde heuer für den Erwerb von Beteiligungen an der geplanten Photovoltaikanlage in Apfeldorfhausen eingerechnet. Zu den wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt zählt wie jedes Jahr der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der heuer mit 767.800 Euro einkalkuliert werden kann. Weiter rechnet die Gemeinde mit 200.000 Euro an Gewerbesteuereinnahmen und 379.700 Euro an Schlüsselzuweisungen.

Bei der Verabschiedung des Haushalts im Gemeinderat bekannte Bürgermeister Gerhard Schmid mit Blick auf den großen Umfang: „Das ist eine große Verantwortung, die wir da zu tragen haben – es ist eine große Bürde.“ Aber er sei sich dieser Verantwortung bewusst, welche die Gemeinde habe, versicherte der Bürgermeister. Gemeinderat Robert Frühholz meinte zu den hohen Zahlen des Haushalts: „Es handelt sich hier um den Investitionsstau der letzten Jahre. Das sind Sachen, die gemacht werden müssen.“ Auch von den anderen Gemeinderäten kamen keine Einwände. Der Etat wurde einstimmig genehmigt.

Zum Jahresende werden die Schulden der Gemeinde voraussichtlich auf 7,62 Millionen Euro klettern. Die allgemeine Rücklage am Jahresende wird nach den Berechnungen des Kämmerers 2,02 Millionen Euro betragen. Angesichts der vielen großen Projekte sieht der Finanzplan für 2024 nochmals eine Kreditaufnahme von 4,59 Millionen Euro und eine 1,6 Millionen Euro Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 1,6 Millionen Euro vor.