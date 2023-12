Apfeldorfer Adventszauber: Ein Weihnachtsmarkt wie aus dem Bilderbuch

Der traditionelle Weihnachtsmarkt in Apfeldorf überrascht in diesem Jahr mit einer besonders stimmungsvollen Kulisse zwischen riesigen Schneebergen und festlicher Musik.

Vor einer stimmungsvollen, winterlichen Kulisse läutete der Apfeldorfer Weihnachtsmarkt am Wochenende die Adventszeit ein. Solch einen tollen Winterzauber hatte es bei dem traditionellen Markt in den vergangenen Jahren noch nie gegeben: Die hohen Kastanien waren in Schnee getaucht, alles war weiß – hier verbreitete sich sogleich ein weihnachtliches Flair.

Glühweinduft und Engelsstimmen auf dem Apfeldorfer Weihnachtsmarkt

Die Kinder fanden es besonders toll und tobten sich in den riesigen Schneebergen aus, die sich zwischen den Ständen türmten. Und blickten dann am frühen Samstagabend mit leuchtenden Augen zum Weihnachtsengel hinauf, der mit seinen kleinen Hilfsengerln hoch oben am Balkon stand und den Friedensprolog sprach – begleitet von den Bläsern, die mit traditionellen Weihnachtsliedern auch musikalisch eine adventliche Atmosphäre auf den Markt brachten.

Ebenso wie die Apfeldorfer Trachtenkapelle, die anschließend vor dem Kastanienplatz aufspielte und mit ihren weihnachtlichen Klängen für eine wunderschöne Stimmung sorgten. Die Bläser hatten nicht nur traditionelle Lieder in ihrem Repertoire, sondern begeisterten dann auch noch mit flotten, beschwingten Stücken wie etwa dem berühmten Weihnachtslied „Feliz Navidad“.

Die Trachtenkapelle Apfeldorf spielte am Weihnachtsmarkt. Foto: Manuela Schmid

Die Stände, die sich rund um den Kirchplatz reihten, boten wieder viel Kunsthandwerk und Selbstgemachtes. Wunderschön gearbeitete Dekoartikel, die im Dunkeln leuchtend in Szene gesetzt wurden, Holzarbeiten, selbst gestrickte Wintersachen und viele andere Dinge konnten erstanden werden. Auch die Auswahl an selbst gemachten Adventskränzen war reichlich.

Und wer noch nicht selbst zum Backen gekommen war, holte sich einfach eine Tüte mit selbst gebackenen Plätzchen beim Stand der Grundschule ab.

Am Sonntag spielte die Jugendkapelle Durchanand auf, und nach Einbruch der Dunkelheit schaute der Nikolaus am Markt vorbei. In der Pfarrkirche las Albert Hutterer am Sonntagabend die „Heilige Nacht“ von Ludwig Thoma (ebenfalls mit musikalischer Umrahmung), bevor dann später die Alphornbläser den Weihnachtsmarkt ausklingen ließen.

