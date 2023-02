Apfeldorfer Maßschneiderin: "Ich träume von einer eigenen Kollektion"

Von Lisa Gilz - vor 17 Min.

Sabine Baab aus Apfeldorf macht Mode nach Maß. Ihre Arbeit bedeutet für sie nicht nur Geld zu verdienen, sondern ihre Leidenschaften auszuleben.

Die silbernen Miniatur-Nähmaschinen an Sabine Baabs Ohren funkeln, als sie die Tür aufmacht. Die Ohrringe sind wie ein Vorgeschmack darauf, was Besucher und Besucherinnen im Atelier der Apfeldorferin erwartet. Baab ist Schneidermeisterin und das seit über 30 Jahren. In der Region hat sie vor allem um die Faschingszeit viel zu tun. Für das Prinzenpaar aus Hohenfurch fertigt sie die Gewänder an - alles auf den Zentimeter genau natürlich. Inspiration findet sie dabei in Film und Fernsehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .