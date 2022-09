Apfeldorf

05:58 Uhr

Apfeldorfer Trachtler beim großen Wiesn-Umzug in München dabei

Plus Am Sonntag steigt der traditionelle Trachten- und Schützenumzug zum Oktoberfest in der Landeshauptstadt. Dabei gibt es ein großes Wiedersehen.

Über 20 Trommler mit zwei Marketenderinnen, gefolgt von rund 30 Musikerinnen und Musikern der Trachtenkapelle Apfeldorf geben ein tolles Bild und gute Klänge ab. In dieser Formation werden die Apfeldorfer erstmals beim Trachten- und Schützenzug in München am Sonntag, 18. September, am ersten Wiesn-Wochenende mitmarschieren. Doch auch für den Lechgau-Trachtenverband gibt es ein Wiedersehen auf der Wiesn, und zwar mit einer amerikanischen Gaukapelle.

