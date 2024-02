Apfeldorf

10:32 Uhr

Apfeldorfs ehemaliger Pfarrer Johannes Paul ist verstorben

Johannes Paul war auch in den vergangenen Jahren immer noch regelmäßig bei besonderen Anlässen in Apfeldorf – auf diesem Foto ist er bei der Einweihung des renovierten Pfarrhofs zu sehen.

Plus Mit 81 Jahren ist der aus dem Lechrain stammende Ruhestandspfarrer Johannes Paul verstorben. Seine tiefe Verbundenheit mit der Heimat prägte sein Leben und Wirken.

Von Manuela Schmid

Der aus dem Lechrain stammende Ruhestandspfarrer Johannes Paul ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Der Priester, der in Apfeldorfhausen aufgewachsen ist, war mit seiner Heimat bis zuletzt tief verbunden. Er war regelmäßig zu Feiern oder besonderen kirchlichen Anlässen im Lechrain zu Besuch und dort immer gern gesehener Gast. Besonders das Pfingstfest feierte er vielfach in Apfeldorf. Auch private Familienfeiern übernahm der Geistliche des Öfteren in seiner alten Heimat. Auf eigenen Wunsch wird der Geistliche am Samstag in seiner Heimatgemeinde Apfeldorf beigesetzt.

2021 feierte Johannes Paul sein Goldenes Priesterjubiläum

Am 20. Juni 1971 wurde Paul zum Priester geweiht. Anschließend war er Aushilfspriester in seiner Heimat sowie in St. Ulrich in Landsberg. Im April 1972 wurde er Kaplan an der Mariä-Himmelfahrtskirche in Lindau am Bodensee. 1976 ernannte man ihn zum Benefiziumsvikar in Bad Wörishofen St. Justina.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen