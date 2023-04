"Blasmusik vom Feinsten": Trachtenkapelle Apfeldorf spielt Frühjahrskonzerte

Neben dem gelungenen musikalischen Programm locken in Apfeldorf traditionell auch Starkbier und gute Verpflegung. Die Mehrzweckhalle ist an beiden Abenden voll besetzt.

Als „Blasmusik vom Feinsten“ bezeichnete der Vertreter des Musikbezirks Franz Landes das Programm, das die Trachtenkapelle Apfeldorf zu ihren 50. Frühjahrskonzerten bot. In seiner Begrüßung erinnerte Vorstand Helmut Ehle an das Jahr 2020, als die Trachtenkapelle ihre 50. Frühjahrskonzerte vorbereitet hatte und wenige Tage zuvor der Lockdown kam. „Es ist aber trotzdem einiges passiert“, führte Ehle aus. Die Trachtenkapelle ist mittlerweile ein eingetragener Verein, im Jahr 2021 wurde so – soweit möglich – das 100-jährige Bestehen gefeiert, und in jüngster Vergangenheit hat sie die Pro-Musica-Plakette erhalten.

Das Eröffnungsstück hieß dann auch „Pro Musica“, das mit Fanfaren und Pauken aufhorchen ließ und der darauffolgende Marsch „Blauer Enzian“ legte noch eins darauf. Für Abwechslung sorgen bei den Apfeldorfern traditionell mehrere Solisten. Peter Schleich trat als Erster nach vorn und intonierte mit seinem Bariton das irische Volkslied „Carrickfergus“ sehr gefühlvoll.

Der neue Dirigent Stephan Socher hat sich mit klingenden Walzern, fein dosierten Polkas und markanten Märschen schnell in die Herzen der Zuhörer gespielt. Selbst der Ausflug in die Klassik war ein Potpourri aus bekannten Melodien von Verdi-Opern. Bei den „golden Trumpets“ zeigten Lukas Walser und Benedikt Linder, wie man mit zwei Trompeten für Gänsehautmomente sorgen kann. Bei der Musik von „Der mit dem Wolf tanzt“ forderte der Ansager Philipp Stückl die Besucher auf, sich an die schönen Bilder des Films mit Kevin Kostner zu erinnern. Dann traten zwei Altmeister ins Rampenlicht. Für Helmut Ehle an der Es-Klarinette und Josef Walser an der B-Klarinette war die Polka „Zwei wie wir“ wie auf den Leib geschrieben.

Nach zwei Stunden Konzertprogramm gönnten sich die Musiker nur eine kurze Pause und spielten dann zur Unterhaltung bis nach Mitternacht weiter. Viele Besucher blieben sitzen und genossen nach der langen Durststrecke den geselligen, bayerischen Abend.

Franz Landes (von links) vom Musikbezirk Oberland konnte einige Ehrungen vornehmen: Peter Schleich (25 Jahre), Hubert Zwick (40 Jahre), Josef Rauch (50 Jahre), Erwin Zwick (60 Jahre) und Claus Walser (40 Jahre). Es gratulierten auch Vorstand Helmut Ehle und Dirigent Stephan Socher. Foto: Rosi Geiger

Nach drei Jahren Pause galt es zudem einige Ehrungen nachzuholen. Als „Hochkaräter“ bezeichnete Franz Landes vom Bezirk Oberland im Musikbund für Ober- und Niederbayern (MON) dabei den Flügelhornspieler Josef Rauch (50 Jahre) und den Schlagzeuger Erwin Zwick (60 Jahre), die für ihre außerordentlich lange Zeit eine Ehrennadel des Bayerischen Blasmusikverbandes erhielten. Hubert Zwick und Claus Walser wurde die Ehrennadel in Gold des MON für 40 Jahre angeheftet. Auf mittlerweile 28 aktive Jahre bei der Trachtenkapelle kann Peter Schleich blicken.

Dagegen stehen Georg Köbl jun., Hannes Kölbl, Anna Frühholz, Stina Ehlich, Noah Gerstung, Luisa Streit und Clemens Streit ganz am Anfang ihrer Musikerkarriere. Sie wurden für das Leistungsabzeichen in Bronze ebenfalls auf die Bühne gerufen.