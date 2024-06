Apfeldorf

vor 4 Min.

Bürgerversammlung in Apfeldorf: Von Dorfgemeinschaftshaus zu Radwegausbau

Plus An allen Ecken und Enden wird in der Gemeinde Apfeldorf gerade gebaut: Zahlreiche Projekte sind am Laufen – sie standen bei der diesjährigen Bürgerversammlung im Fokus.

Von Manuela Schmid

Das Großprojekt Dorfgemeinschaftshaus, ein neues Feuerwehrhaus, ein Erweiterungsbau an der Kläranlage und dazu noch die Verbesserung der Wasserversorgung samt einem neuen Hochbehälter: Apfeldorf mit seinen aktuell 1271 Einwohnern hat viel auf der Agenda stehen.

Anhand einer Foto- und Videopräsentation zeigte Gemeindechef Gerhard Schmid den Besuchern und Besucherinnen auf der Versammlung die Baufortschritte. Und betonte dabei: Auch wenn die Gemeinde derzeit vieles auf einmal mache, so sei in der Gemeinde „kein Größenwahn ausgebrochen“. Es würden „nur erforderliche Maßnahmen“ gemacht, und es gebe „keinen Luxus“. Teils seien es auch „zukunftsgewandte“ Maßnahmen – wie etwa bei der Errichtung des neuen Feuerwehrhauses. Hier würden jetzt drei Fahrgassen errichtet und nicht nur zwei. Denn eine nachträgliche Errichtung einer dritten Fahrgasse zu einem späteren Zeitpunkt käme wesentlich teurer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen