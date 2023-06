Der Kindergarten mitten in der Natur geht im September an den Start

Plus Die Schutzhütte für den Waldkindergarten in Apfeldorf wird aufgebaut. Alle Plätze sind bereits vergeben.

Im September öffnet der neue Waldkindergarten der Gemeinde Apfeldorf seine Pforten für die "Lechstrolche". Die Schutzhütte wird zurzeit aufgebaut.

Mitten in der Natur, ein Stück weit östlich der Verbindungsstraße zwischen Apfeldorf und Birkland, wird künftig eine zusätzliche Gruppe des Kindergartens „Lechstrolche“ betreut. Der Waldkindergarten ist damit keine eigenständige Einrichtung, sondern wird vom gemeindlichen Kindergarten mit verwaltet. Direkt vor dem Wald entsteht gerade eine gemütliche Holzhütte, in der sich die Buben und Mädchen künftig bei schlechtem Wetter aufhalten können. Der Rohbau ist mittlerweile fertiggestellt. Die Hütte mit Fenstern soll dann auch noch schön eingerichtet werden, damit sich die neue Waldkindergartengruppe dort wohlfühlt.