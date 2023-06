Apfeldorf

"Ein Thema, das uns umtreibt": Viele Besucher bei der Bürgerversammlung in Apfeldorf

So sieht ein Vorschlag für die Gestaltung der Fassade des geplanten Dorfgemeinschaftshauses in Apfeldorf aus.

Plus Große Bauvorhaben stehen in der Gemeinde in den Startlöchern. Das Interesse bei der Bürgerversammlung war dementsprechend groß.

Von Manuela Schmid

Über hundert Bürgerinnen und Bürger waren am Mittwochabend in die Mehrzweckhalle gekommen. Es war das letzte Mal, dass die Bürgerversammlung in der Mehrzweckhalle stattfand, bevor die großen Sanierungsarbeiten starten. Denn danach wird die Halle ein komplett anderes Gesicht bekommen. Schon Ende Juli oder spätestens Anfang August sollen die Bauarbeiten starten, wie Bürgermeister Gerhard Schmid bei der Versammlung bekannt gab. Wie das Gebäude - das neue Dorfgemeinschaftshaus - dann aussehen wird, zeigte der Bürgermeister bei seiner Präsentation. Das sehr moderne Aussehen begründete er damit, dass das Gebäude an der Fassade mit Solarmodulen ausgestattet werden soll: "Eine Fassade, die Strom erzeugt", verkündete er.

Das rund 8,2 Millionen Euro teure Projekt sei natürlich "ein Thema, das uns umtreibt", räumte Schmid ein. Ein Vorhaben, das sich der Gemeinderat lange überlegt habe. Schließlich wolle man "das Dorf nicht an die Wand fahren".

