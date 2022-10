Apfeldorf

"Faun"-Schlagzeuger Rüdiger Maul hat Rhythmus im Blut

Plus Rüdiger Maul ist Percussionist der europaweit bekannten Band „Faun“. Der 54-Jährige lebt mit seiner Familie in Apfeldorf und hat dort ein eigenes Studio.

Von Rosi Geiger

„Die Musik hat mir die Welt gezeigt“, kann der 54-jährige Rüdiger Maul resümieren. Der Schlagzeuger und Percussionist wohnt ganz beschaulich in Apfeldorf, ist aber mit der Pop-Folk-Band „Faun“ weltweit unterwegs. Daneben ist er als Medienkomponist in seinem eigenen Studio beschäftigt oder gibt sein rhythmisches Können an Schlagzeugschülerinnen und -schüler weiter.

