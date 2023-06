Feuerwehr Apfeldorf feiert 150-jähriges Bestehen

Plus Zahlreiche Feuerwehren aus der näheren Umgebung feiern am Wochenende mit den Apfeldorfer Einsatzkräften. Das Festprogramm im Überblick.

Wie enorm hat sich das Aufgabengebiet vom reinen Brandschutz hin zum Helfer und zur Helferin in vielen Notsituationen entwickelt! Ob Verkehrsregelung, Hochwasserbekämpfung, Erste-Hilfe-Leistung oder Atemschutz – die Feuerwehr kommt in einer Ortschaft wie Apfeldorf auf über 50 Einsätze pro Jahr. Deshalb hat sie auch allen Grund, ihr 150-jähriges Bestehen von Freitag, 19. bis Sonntag, 21. Mai, gebührend zu feiern.

Auffallend bei der Apfeldorfer Feuerwehr ist, dass unter den 59 Aktiven sehr viele junge Floriansjünger sind. Gerade hat wieder eine zehnköpfige Gruppe aus der Jugend die umfangreiche Ausbildung zum Truppmann/-frau absolviert. Die frischgebackenen Feuerwehrmänner und –frauen sind natürlich auch bei Aktivitäten des Feuerwehrvereins dabei.