Musikalische Neujahrsgrüße kommen gut an

In Apfeldorf, Asch und Seestall sorgen die Musikkapellen für einen gelungenen Start ins neue Jahr. Eine Gruppe ist noch unterwegs als es bereits dunkel wird.

Seit über 25 Jahren ist es Tradition, dass die Musikkapelle Asch, aufgeteilt in zwei Gruppen, am Silvestertag in ihrem Heimatdorf und in Seestall das neue Jahr anspielt. Dabei greift die Kapelle an den etwa 50 Stationen in Asch nacheinander auf 30 Auswahlstücke zurück, sodass auch für die Musikerinnen und Musiker für Abwechslung gesorgt ist. Bei gutem Wetter bedankten sich auch dieses Mal die Anwohnerinnen und Anwohner für die Darbietung wahlweise mit einer kleinen leiblichen Stärkung oder einer Geldspende, die der Jugendarbeit des Vereins zugutekommt.

Die Trachtenkapelle Apfeldorf war mehrere Stunden unterwegs. Foto: Rosi Geiger

Über einen musikalischen Gruß konnten sich auch die Apfeldorfer und Apfeldorferinnen freuen. Mehr als 50 Märsche intonierte die Trachtenkapelle Apfeldorf bei ihrem Rundgang durch das Dorf und nutzte dabei auch die Gelegenheit, an allen Haustüren ein gutes neues Jahr zu wünschen. „Wir werden überall herzlich empfangen“ freute sich der Vorsitzende Helmut Ehle über die tolle Stimmung beim Neujahranblasen. Den Brauch führten die Musiker und Musikerinnen erst zum dritten Mal aus und hatten Spaß dabei.

30 Mitglieder der Trachtenkapelle Apfeldorf sind bis zur Dunkelheit unterwegs

Den Anfang machten sie in zwei Gruppen in Apfeldorfhausen und Apfeldorf-Wies, dann ging es gemeinsam weiter im Oberdorf. An vielen Häusern wurden sie mit Kuchen, Plätzchen, Glühwein und Hochprozentigem erwartet, sodass der straffe Zeitplan nicht einzuhalten war. Zur Mittagspause im Gasthaus Kölbl kamen sie schon eine halbe Stunde zu spät, anschließend ging es weiter im Unterdorf. Für die knapp 30 Musiker war es ein wunderbares Erlebnis der Dorfgemeinschaft, das den Silvestertag komplett ausfüllte. Es war bereits dunkel als sie fertig waren.

