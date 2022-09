Apfeldorf

vor 19 Min.

Goldener Apfel in Apfeldorf: Eine Gastro-Tradition lebt weiter

Plus Die Gaststätte Goldener Apfel in Apfeldorf hat einen neuen Pächter. Auch wenn erst im Oktober regulär geöffnet wird, gibt es jetzt schon verschiedene Aktionen.

Von Manuela Schmid

Die Zukunft der Traditionsgaststätte Goldener Apfel ist wieder gesichert. Das Gasthaus am Kirchplatz in Apfeldorf hat einen neuen Pächter: Florian Nagy und sein Team bringen nun Slow-Food-Philosophie und einen Feuerring in den Ort. Lange Zeit war es ungewiss, was mit der bekannten Apfeldorfer Gaststätte, die sich bis weit über die Landkreisgrenzen hinaus einen Namen gemacht hat, passieren wird (LT berichtete). Nachdem die bisherigen Pächter nach Kinsau gegangen waren, war das Gasthaus seit Januar leer gestanden.

