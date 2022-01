Apfeldorf

12:28 Uhr

Großbrand in Apfeldorf: „Eine Familie hat ihr Zuhause verloren“

Plus Ein Bauernhof steht in Apfeldorf in Flammen. Die Polizei kann erst am Folgetag mit den Ermittlungen beginnen. Das sagt der Bürgermeister zum Geschehen.

Von Vanessa Polednia

In Apfeldorf musste die Feuerwehr am Montagmorgen zu einem Brand ausrücken. Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen brannte es lichterloh. Feuerwehren aus der gesamten Region rückten aus. Betroffen war ein landwirtschaftliches Anwesen im Gäßele, das im Vollbrand stand. Laut Polizeiinspektion Landsberg brach das Feuer gegen 8.45 Uhr aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen