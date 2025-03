Hommage an drei Künstler: Eine neue Konzertreihe startet in Apfeldorf

Drei Konzerte – und jedes davon eine Hommage an einen anderen Künstler: Im Pfarrhof in Apfeldorf findet im März, April und Mai eine ganz besondere Konzertreihe statt. Zu Gast sind „Siso Hagen and Friends“, die zum ersten Mal in der Lechraingemeinde auftreten werden. Die Sängerin aus Schondorf und ihre Bühnenpartner führen die Zuhörer und Zuhörerinnen musikalisch durch ein Jahrhundert. Und mit dem Titel „Durch ein Jahrhundert“ ist auch die Konzertreihe überschrieben, die von der Gemeinde Apfeldorf veranstaltet wird.

