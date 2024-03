Konzert in kirchlicher Atmosphäre der Trachtenkapelle Apfeldorf

Nach über 50 Frühjahrskonzerten spielt die Trachtenkapelle Apfeldorf erstmals in der Pfarrkirche „Heilig Geist“. Für alle Beteiligten ist es eine neue Erfahrung.

Bereits 1971 gab es das erste Frühjahrskonzert der Trachtenkapelle Apfeldorf, damals noch mit Starkbierausschank um das Publikum anzulocken. In den über 50 Jahren steigerte sich der Zuspruch enorm, zuletzt mussten zwei Konzertabende in der Mehrzweckhalle gegeben werden. Wegen des Umbaus zum Dorfgemeinschaftshaus musste heuer in die Pfarrkirche ausgewichen werden. Was für die 36 Musikerinnen und Musiker eine Herausforderung war, konnten die Zuhörer genießen, denn die Akustik war im Kirchenraum wesentlich besser als in der Mehrzweckhalle.

Wie bei einem normalen Gottesdienst bimmelte zu Beginn die Sakristei-Glocke und so mancher Besucher war schon versucht, sich zu erheben. Doch dann erklang ein zackiger Marsch mit dem Titel „Gruß an Oberbayern“ und allen wurde bewusst, dass nun ganz neue Eindrücke in der altehrwürdigen Pfarrkirche folgen. „Für uns ist es eine spannende Erfahrung, so einen Marsch in der Kirche zu spielen“ verriet die Moderatorin Katharina Loibl, die frei und mit lockeren Worten durch das Programm führte.

Konzert in Apfeldorfer Kirche: "Keine Bewirtung, dafür gepolsterte Bänke“

„Wir haben heute keine Tische mit Bewirtung und Bedienungen, dafür gepolsterte Bänke“, warb Vorstand Helmut Ehle dafür, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer genauso auf die Situation einlassen, wie sich der Klangkörper den neuen Herausforderungen stellen musste. Die 36 Musikerinnen und Musiker saßen dicht gedrängt im Altarraum, es mussten sogar der Volksaltar, die Mesnerbank und die Treppe zum Hochaltar abgebaut werden. Da er just am Konzerttag verstarb, erinnerte Ehle bei der Begrüßung an den langjährigen Musiker der Trachtenkapelle und Altbürgermeister Hermann Floritz.

Das Stück „Choral and Rock-out“ war eine gelungene Mischung aus kirchlichen Harmonien, die durch moderne Elemente und den Einsatz verschiedener Blasmusik-Register ganz neu interpretiert wurden. Ein wunderschönes „Halleluja“ und das nur von den Blechbläsern stimmungsvoll intonierte „You Raise Me Up“ sorgten für Gänsehautmomente. Für Stefan Socher, der seit 2006 in der Trachtenkapelle Apfeldorf spielt und nun das zweite Konzert dirigierte, war es diesmal eine völlig andere Erfahrung. „Ich musste die Stückauswahl anpassen, denn die Kirche ist gefährlich, es kann schnell zu viel Hall entstehen“, verriet der Dirigent. Mit „I Will Follow Him“ aus dem Film-Klassiker Sister-Act, einer fein dosierten Egerländer Polka und dem abschließenden Marsch „Der Märchenkönig“ hat er perfekte Stücke gefunden, die den Kirchenraum erfüllten und dennoch nicht strapazierten. Das Publikum in den gut gefüllten Bänken waren jedenfalls begeistert und entließen den Klangkörper erst nach zwei Zugaben.

Ehrungen bei der Trachtenkapelle Apfeldorf

„Ich bin ein Verfechter der Kirchenmusik, sie verleiht einen besonderen Rahmen“, bemerkte Franz Landes, der als Vertreter des Musikbezirkes Oberland nach Apfeldorf kam. Er zeichnete Florian Schamper für 25 Jahre als Posaunist in der Trachtenkapelle Apfeldorf aus. Daneben konnte Manfred Köpf sozusagen als Spätberufener das Leistungsabzeichen in Bronze entgegennehmen. Eine ganz besondere Ehrung erhielt Josef Zwick aus den Händen von Vorstand Helmut Ehle und Dirigent Stefan Socher. Er bläst seit 65 Jahren die Tuba in der Trachtenkapelle und bestritt mit diesem Abend sein 50. Konzert.

Lesen Sie dazu auch

Beim anschließenden geselligen Teil im Pfarrhof wurde zwischen Gästen und Akteuren ausgiebig die neue Konzertversion in der Kirche diskutiert. Auch von Nachbarkapellen waren einige Musiker gekommen und die typisch bayrisch, prägnante Kritik von Sepp Jäger aus Denklingen brachte es auf den Punkt: „Schea war's!“, meinte er.