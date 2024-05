Krimi-Komödie mit Biss

Der Apfeldorfer Theaterverein spielt im Pfarrhof eine Kriminalkomödie mit 3-Gänge-Menü.

Ein herrlich skurriles Krimi-Dinner bietet der Theaterverein Apfeldorf, bei dem die alten Schauspiel-Hasen ihr Können zeigen und zugleich junge Talente glänzen. Aus der Not der fehlenden Mehrzweckhalle heraus geboren, ist es im kleinen Pfarrsaal mit nur 40 Gästen ein hautnahes Theatererlebnis, ergänzt mit drei erstklassigen Menü-Gängen.

Zu Beginn tritt Helmut Ehle als Erzähler auf und führt die Besucher in die Vorgeschichte seines größten Kriminalfalles als Privatdetektiv in Chicago, damals im Jahr 1932, ein. Sehr authentisch wird der jüngere John Stanky von seinem Sohn Luca Ehle gespielt. In der ersten Szene ist der junge Privatdetektiv so gut wie pleite, streitet sich mit seiner Sekretärin (Magdalena Geiger) und erhält dann überraschenden Besuch von der wohlhabenden Lady Alice Sutherland (Kristina Nieberle). Deren Familie wird erpresst und deshalb begleitet er getarnt als ihr Verlobter die Lady zu einer Familienfeier. „Ich steh’ im Smoking auf dem Anwesen einer der reichsten Familien Amerikas“ weiß der saloppe John Stanky gar nicht so recht, wie ihm geschieht. Herrlich schräg treten die Großmutter, Tanten und Onkel von Lady Alice auf, gespielt von Uschi Ritzinger, Claudia Strommer, Henriette Beltz und Markus Wagner. Nach dem Hauptgang traut eigentlich keiner dem anderen und Onkel Thomas fragt sich, „hoffentlich ist der neue Verlobte kein Erbschleicher“. Doch die naive Tante Helen meint, „ach, der Beruf ist doch egal“. Viel wichtiger ist ihr, dass das junge Paar von drei Kindern gesprochen hat.

In dieses amüsante Familiengeplänkel der damaligen amerikanischen High Society platzt der Regisseur Florian Berlinger mit der ersten Raterunde. Das löst bei den Gästen vielschichtige Diskussionen aus, denn neben den Mitgliedern der Adelsfamilie stehen auch der Butler Alfred (Alexander Marx) oder die Haushälterin Claire (Marie-Christin Schmid) im Visier. Nur bedingt professioneller analysiert anschließend der Detektiv John Stanky die Situation und sorgt eher für weitere Verwirrung. Nach dem Dessert überschlagen sich die Ereignisse, sodass die zweite Runde für noch größere Rätsel sorgt.

Ein wunderbarer Theaterabend, den der Küchenchef Andreas Hupe mit seinen Gaumenfreuden abrundet. Aufgrund der begrenzten Besucherzahlen sind die weiteren sechs Aufführungen schon gut gebucht. Restkarten kann man unter 08809/163005 reservieren. Die Termine: 3. Mai und 4. Mai, jeweils 19.30 Uhr; 5. Mai um 17.30 Uhr; 9., 10. und 11. Mai, jeweils 19.30 Uhr. (ge)