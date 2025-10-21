Neuer Zaun für den Kindergarten

Dank einer Gruppe von fleißigen Vätern hat der Kindergarten „Lechstrolche Apfeldorf“ jetzt einen schönen neuen Zaun: Die Papas der Kindergartenkinder legten kurzum selbst Hand an und bauten einen stabilen neuen Zaun, bei dem die einzelnen Latten herausgenommen und bunt bemalt werden können. Auf Initiative des Elternbeirats hatten insgesamt neun Väter ihre Mithilfe beim Errichten des Holzzauns angeboten. Das Material hat der Bauhof besorgt, das Holz wurde von der Gemeinde Apfeldorf bezahlt. Der alte Zaun war nicht mehr sehr stabil gewesen. Außerdem war er sehr niedrig, sodass öfter Bälle darüber geflogen waren.

Die Bretter des neuen Zauns, der aus witterungsbeständigem, robustem Lärchenholz gefertigt ist, sollen nun im Laufe der nächsten Jahre alle bemalt werden – und zwar jeweils von den Vorschulkindern. Künftig sollen also jedes Jahr alle Vorschulkinder Bretter bekommen, die sie selbst gestalten dürfen. So wird nach und nach ein bunter Zaun entstehen, in dem sich die Buben und Mädchen in ihrem letzten Kindergartenjahr bei den „Lechstrolchen“ verewigen können. „Von der Schule aus können die Kinder dann später herüberschauen und ihre bemalten Bretter bewundern“, erklärte Elternbeiratsvorsitzender Alexander Paul.

Ein paar Latten sind bereits von Vorschulkindern gestaltet und in den Zaun eingesetzt worden. Unter den fleißigen Vätern, die den Zaun aufgebaut haben, waren Robert Rauch, Alexander Paul, Thomas Schertich, Daniel Esser, Christian Schamper, Andi Langhans, Marco La Rosa, Markus Gerg und Tobias Hans. Die Mütter des Elternbeirats lieferten die Verpflegung für die freiwilligen Helfer.

