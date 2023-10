Wenn ein Fahrzeug ein normales Leben ermöglicht

Plus Eine Firma aus der Region baut Autos, Traktoren oder Camper behindertengerecht um. Welche Schicksalsschläge, aber auch neu gewonnene Lebensqualitäten hinter den Aufträgen stehen.

Viele lebensbejahende Geschichten stehen hinter den Auftragsvergaben einer Firma, die Fahrzeuge behindertengerecht umbaut. Die Auftraggebenden können so (wieder) am Straßenverkehr teilnehmen, wie Beispiele aus der Region zeigen.

Denn für Menschen mit körperlichen Behinderungen ist Mobilität keine Selbstverständlichkeit. Serienfahrzeuge sind in der Regel nicht auf die Bedürfnisse von Menschen mit körperlichen Handicaps ausgerichtet. Seit bald 30 Jahren gibt es mit Fahrzeugtechnik Graf einen Spezialisten für behindertengerechte Fahrzeugumbauten für Aktiv- und Passivfahrende in Peißenberg. 1994 gründete Heinrich Graf das Unternehmen. Der gelernte Kfz-Mechanikermeister hatte damals schon Erfahrung im bedarfsgerechten Fahrzeugumbau für Behinderte.