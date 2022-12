Apfeldorf

Stimmungsvolles Adventssingen findet in Apfeldorf großen Anklang

Mehrere musikalische Gruppen, darunter der Kinderchor, läuteten beim Adventssingen in der Apfeldorfer Pfarrkirche die Vorweihnachtszeit ein.

Plus Mit Dudelsackklängen und Kinderchor wird in der Apfeldorfer Pfarrkirche auf die Weihnachtszeit eingestimmt. Was Pfarrer Vogg dem Publikum mit auf den Weg gibt.

Von Manuela Schmid

Großen Anklang fand heuer das Adventssingen in Apfeldorf, bei dem sich in der voll besetzten Pfarrkirche stimmungsvolle Musik breitmachte. Mit adventlichen Klängen wurden die Besucherinnen und Besucher auf die Vorweihnachtzeit eingestimmt. In Apfeldorf ist es bereits Tradition, dass zeitgleich zum Weihnachtsmarkt verschiedene Musikgruppen mit einem gemeinsamen Konzert den Advent einläuten. Diesmal war der Besucherandrang besonders groß – sehr zur Freude des Trachtenvereins, der das Benefizkonzert veranstaltete.

