Theater: Wenn der Räuberhauptmann zum Pfarrer wird

Plus Der Theaterverein Apfeldorf zeigt das Stück "Da Rauberpfaff". Es erinnert auch ein bisschen an die Geschichte der Lechraingemeinde.

Apfeldorf – „Da Rauberpfaff“ ist eine boarisch, hintersinnige Komödie, bei der es um eine Räuberbande geht, die plötzlich sittsam werden muss. Der Apfeldorfer Theaterverein hat die Rollen mit elf hervorragenden Schauspielern besetzt, die die Pointen perfekt vortrugen und so mancher fragt sich, ob es die Apfeldorfer noch im Blut haben? Denn schließlich gab es auch hier mal eine „Riedl-Bande“, die einen Pfarrer ausraubte oder Messkelche verschwinden ließ.