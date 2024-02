Viel Magie und ein lebendiger Apfel in Apfeldorf

Plus Der Apfeldorfer Kinderförderverein veranstaltet heuer eine ganz besondere Faschingsparty für die Heranwachsenden.

Magie, Tanz und viel Spaß gab es beim „Faschings-Zauber“ des Kinderfördervereins in Apfeldorf. Zauberer „Magic Martin“ war kürzlich zu Gast im Saal des Pfarrhofs und wartete mit einer tollen Show auf.

Die Mädchen und Buben, die in bunten, ideenreichen Faschingskostümen zu der Vorstellung gekommen waren, verfolgten gebannt das Geschehen: Was wird der Magier wohl als Nächstes aus seinem Hut zaubern?