Marc Schmid: „Die Kunstnacht gibt der Stadt eine besondere Note“



„Die Lange Kunstnacht gibt Landsberg eine ganz besondere Note“, findet der Apotheker Marc Schmid. Der Inhaber der Linda Apotheken-Kooperation angeschlossenen Lech-Apotheke in der Hubert-von-Herkomer-Straße und der Marienapotheke am Hauptplatz, beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder gerne als Sponsor an der Verleihung des Ellinor-Holland-Kunstpreises. „Sowohl der Ellinor-Holland-Kunstpreis, als auch die Lange Kunstnacht tragen zur Lebensqualität der Stadt bei“, betont Schmid. Alles werde von der Verwaltung super organisiert. So sähen das auch die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, die aus nah und fern in die bunt geschmückte Lechstadt mit dem außergewöhnlichen Kunstnachtprogramm strömen und dafür eine weite Anreise

auf sich nähmen. Seine beiden Apotheken beteiligen sich am 20. September im Rahmen der 25sten Langen Kunstnacht am abwechslungsreichen Geschehen. Sie ermöglichen zwei Kunstschaffenden, ihre Werke in dafür optimal vorbereiteten Ausstellungsräumen zu zeigen. In der Lechapotheke präsentiert Melissa Osmanovic, die bereits 2004 dort ausstellen konnte, nun etwas andere, aktuelle Arbeiten.

Die professionelle Porträtfotografin lässt sich vom Licht, das mit Schatten malt, Geschichten erzählen. Die Künstlerin lädt ein, die Stimmungen formende Helligkeit neu zu entdecken, lässt Menschen erstrahlen, um dabei den Blick auf das Wesentliche zu lenken. Ganz anders bieten sich die intensiven, spannenden Farbcollagen von Matthias Benninger dar, die in der Marienapotheke vorgestellt werden. Dazu trägt der Künstler in mehreren Schichten Acryl auf die Leinwand auf, wobei er Spachtel, Pinsel, Tücher oder gelegentlich eine Maurerkelle verwendet. Marc Schmid, ein absoluter Fan der. Langen Kunstnacht, bekräftigt, „es macht großen Spaß mit den Künstlern“. Lobend erwähnt er, „da leistet die Stadtverwaltung, die ich sehr wertschätze, einen schönen Beitrag“. Sein Beitrag sei es, die Verleihung des Ellinor-Holland-Kunstpreises des Landsberger Tagblatts zu unterstützen, sowie mit seinem Team, die beiden Apotheken in Ausstellungsräume zu verwandeln. Da würden lediglich die Handverkaufstische abgeräumt, die Rollregale zur Seite geschoben und die feststehenden Regale mit Stoffen abgehängt, um der Kunst den Raum zu bieten, den sie benötigt.