Aquaplaning: Pkw kommt auf der B17 von der Fahrbahn ab

Am Donnerstagmorgen ist es auf der B17 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 44-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg mit seinem Pkw gegen 8.15 Uhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Augsburg. Auf Höhe Igling verlor er aufgrund des starken Regens und Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern.

Der Mann prallte mit seinem Pkw zunächst gegen die Mittelschutzplanke und kam dann auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Am Fahrzeug und an der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 17.000 Euro. Der 44-Jährige blieb unverletzt. (AZ)