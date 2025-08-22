Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Aquaplaning: Pkw kommt auf der B17 bei Igling von der Fahrbahn ab

Igling

Aquaplaning: Pkw kommt auf der B17 von der Fahrbahn ab

Bei starkem Regen gerät ein 44-Jähriger auf der B17 bei Igling mit seinem Pkw ins Schleudern. Bei dem Unfall entsteht ein hoher Sachschaden.
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Unfall auf der B17 ist am Donnerstagmorgen ein hoher Sachschaden entstanden.
    Bei einem Unfall auf der B17 ist am Donnerstagmorgen ein hoher Sachschaden entstanden. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolfoto)

    Am Donnerstagmorgen ist es auf der B17 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 44-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg mit seinem Pkw gegen 8.15 Uhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Augsburg. Auf Höhe Igling verlor er aufgrund des starken Regens und Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern.

    Der Mann prallte mit seinem Pkw zunächst gegen die Mittelschutzplanke und kam dann auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Am Fahrzeug und an der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 17.000 Euro. Der 44-Jährige blieb unverletzt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden