Aus der Jahresversammlung der Musikkapelle Asch

Von einem Ereignisreichen Musikerjahr 2024 konnte 1. Vorstand Robert Mayer berichten. Zu den 56 Musikproben kamen noch 32 Auftritte verschiedener Anlässe für die 47 aktiven Musikanten hinzu. Das Frühjahrskonzert am Ostersonntag war wieder ein voller Erfolg. Bei den Ehrungen wurden Anton Nirschl für 40 Jahre und Ludwig Rauh für 50 Jahre aktives musizieren ausgezeichnet. Der Regen beim Stadelfest und am Dorffest war zwar ein störender Begleiter, schadete aber der guten Stimmung in keinem Fall. Bis auf den letzten Platz war das Haus der Begegnung beim Böhmischen Abend besetzt und das Neujahranspielen am Silvestertag in Asch und Seestall konnte mit zwei Gruppen bei bestem Wetter durchgeführt werden. Die Jugendvertreterin Magdalena Ostner berichtete ausführlich über die Jugendausbildung. In den beiden Bläserklassen erlernen momentan 27 Kinder ihre ersten musikalischen Schritte. „Hoffen wir, dass viele dabei bleiben, denn die Kinder sind die Zukunft für unsere Kapelle“, so der Vorstand. Nachdem in den vergangenen Jahren eine neue Bestuhlung fürs Probelokal angeschafft wurde, waren es diesmal die Notenständer, um ein einheitliches Bild bei Proben und Auftritten zu haben. Hier ein großes Danke an die Spender dieser Aktion, der RB-Lechrain und der Sparkasse Landsberg.

Auch für das Jahr 2025 stehen schon jede Menge Termine im Kalender. Eine größere Aktion wird der Austausch der kaputten Holzfenster im Probelokal sein. Vorstand Mayer regte an, sich Gedanken über die Größe des Proberaumes zu machen, denn oft stoße man jetzt schon an die Grenzen, wenn alle da seien. Der Jahresversammlung vorausgegangen war die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes für die verstorbenen Musiker und Mitglieder durch die Musikkapelle in der Pfarrkirche Asch.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.