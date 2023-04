Autofahrer prallt bei Asch gegen einen Baum

Ein Mann kommt bei Asch mit seinem Auto von der Straße ab und fährt gegen einen Baum. Am Wagen entsteht Totalschaden.

Ein spektakulärer Unfall hat sich am frühen Samstagmorgen auf der Staatsstraße zwischen Asch und Lengenfeld im Landkreis Ostallgäu ereignet. Der Wagen eines Mannes kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Wie die Polizei mitteilt, kam das Auto des 50-Jährigen aus dem Raum Kaufbeuren vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen einen Baum und überschlug sich, bis er auf dem Dach zum Liegen kam. Mit Hilfe einer Ersthelferin gelang es dem Mann aus dem Pkw zu steigen.

Auch ein Abschleppdienst ist bei Asch im Einsatz

Am Auto entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der 50-jährige Mann verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde in ein Klinikum gebracht. (AZ)

Lesen Sie dazu auch