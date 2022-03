Beim Kinderspielplatz für Asch herrscht Einigkeit

Plus In Asch setzen sich Eltern für einen Kinderspielplatz ein. Die Gemeinde hat jetzt eine Entscheidung getroffen.

Mit einem möglichen Kinderspielplatz in Asch hat sich der Fuchstaler Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Angeregt hatten diesen Eltern aus dem Ort. Und die Abstimmung im Gremium fiel eindeutig aus.