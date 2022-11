Asch

06:30 Uhr

Diamantene Hochzeit in Asch: "Gegenseitiger Respekt ist wichtig"

Plus Adelinde und Xaver Rauh aus Asch feiern am Samstag ihre diamantene Hochzeit. Seit 60 Jahren ist das in Fuchstal bekannte Paar verheiratet.

Von Andreas Hoehne

Mit einem Gottesdienst in der Stockkapelle begehen am Samstagnachmittag (26. November) die 82-jährige Adelinde und der 87-jährige Xaver Rauh aus Asch in der Stockkapelle ihr 60. Ehejubiläum. Dabei wiederholen sie vor dem Altar das Eheversprechen, das sie sich erstmals am 26. November 1962 in der Ascher Pfarrkirche gegeben hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

