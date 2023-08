Fahrer eines Kleinkraftrads wird bei Unfall in Asch verletzt

Ein Mann stürzt in Asch von seinem Kleinkraftrad, weil der Fahrer eines Kleintransporters die Vorfahrt missachtet. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Am Freitag gegen 3.45 Uhr ist ein Mann mit seinem Kleinkraftrad auf der Stockstraße in Asch Richtung Osten gefahren. Laut Polizei befuhr ein Unbekannter mit seinem Kleintransporter zur gleichen Zeit die Lechsbergstraße in Richtung Süden.

An der Kreuzung missachtete der Fahrer des Kleintransporters die Vorfahrt des Kleinkraftrad-Fahrers. Dieser wich noch aus, um einen Zusammenprall zu verhindern, stürzte dabei jedoch und verletzte sich.

Der Unfallverursacher hielt an, kümmerte sich kurz um den Verletzten und fuhr dann weiter. Vom Fahrer sind keinerlei Personalien bekannt. Der Transporter hatte ein Neu-Ulmer Kennzeichen, so die Polizei. Der entstandene Sachschaden dürfte bei rund 1000 Euro liegen. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320 zu melden. (AZ)

