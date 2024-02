Faschingskränzle: 120 Besucherinnen in Asch in bester Feierlaune

Von „Biene Maja“ bis zum Matrosen – die Kostüme beim Faschingskränzchen des Frauenbundes sind so bunt wie die Stimmung. Beim Tanzen gab es nur „Damenwahl“.

Zumindest einmal im Jahr sind die Frauen aus Asch und Seestall ganz unter sich und lassen es dabei ordentlich krachen. So hat das Faschingskränzchen des Frauenbundes fast schon Kultcharakter und auch heuer tummelten sich 120 Vertreterinnen des zarten Geschlechts von ganz jung bis hinein ins gesetzte Alter im Ascher Haus der Begegnung, schwangen das Tanzbein und erfreuten sich an Kaffee, Kuchen und lustigen Einlagen.

Kreative Kostüme beim Faschingskränzchen des Frauenbundes Asch

Ausnahmen vom strikten Männerverbot gibt es traditionell für Julian und Reinhard von der Partyband Extreme sowie für die drei vollbusigen und bärtigen Bedienungen Sebastian Löffler, Sebastian Ostner und Andreas Wiedenmann. Bunt gemischt war bei den Damen das Potpourri der Masken von „Biene Maja“, dem „kleinen Raben“ hin zum einsamen Matrosen. Eine Pause eingelegt hatte in Asch auch eine komplette Putzkolonne und grün gekleidet erschien die Gruppe „Holla, die Waldfee“. Zunächst nicht zu identifizieren war das Gerippe, das in der ersten Reihe Platz nahm, angesichts der im wahrsten Sinne aufgeheizten Stimmung musste Schützenvereinsvorsitzende Carolin Wiedenmann allerdings schon nach dem ersten Tanz passen und schritt mit dem Abziehen ihrer Gesichtsmaske zur Demaskierung. Dezenter traten ältere Faschingsgängerinnen ganz ohne Kostümierung oder nur mit einem Blümchen im Haar auf, doch zweifellos in Erinnerung an die Zeiten, in denen man beim Faschingskränzchen selbst noch als Tanzmarie mitmischte.

Vom ersten Augenblick bis zum Abend gut gefüllt war die Tanzfläche und in der Frage der Musiker, „Ihr seid noch fit?“, klang mitunter der Wunsch mit, selbst doch auch einmal eine Pause machen zu können. Auch sitzend blieb man in Stimmung wie beim „Wir fahren mit dem Bob“ auf der Tanzfläche oder bei den Schunkelrunden an der Kaffeetafel.

Zwei Ratschkatheln und eine Schönheitskönigin unterhalten die Besucherinnen des Faschingskränzchens

Frauenbund-Vorstandsmitglied Kathrin Löffler bezeichnete den frühen Fasching und die damit verbundene kurze Vorbereitungszeit als einen der Gründe, warum man heuer anders als sonst die Tanzrunden nur zu drei Einlagen unterbrach. Den Auftakt machten Mutter Luise Frieß und Tochter Elisabeth Frieß, die in ihren Rollen als „Ratschkatheln“ zunächst einige Dorfbewohner ausrichteten was dann allerdings in einer heftigen Beschimpfung der Gegenüber einschließlich deren Ehemänner endete. Ebenfalls Tochter und Mutter vertreten waren bei dem Lied „Die Schönheitskönigin mit der zierlichen Figur“, gesungen von Hildegard Schwarzfischer, von Lydia Rost am Klavier begleitetet.

Als überaus resolute Schönheitskönigin trat Hildegard Schwarzfischer auf. Foto: Andreas Hoehne

Höhepunkt des Nachmittags bildete die Balletteinlage der sechs „Grazien“, hinter denen sich mit den schon genannten „Bedienungen“ weitere drei am Ort bestens bekannte Persönlichkeiten verbargen. Nämlich der Veteranenvorsitzende Donat Vogel und die aktiven Musiker Günther Harrer und Martin Nirschl. Die heitere Aufführung der „Ascher Show-Buben“ hatten Ute Gött und Franziska Vogel einstudiert und sie wird Ende dieser Woche auch beim Faschingsball der Schützen mitzuerleben sein. Unter dem Motto „Nachhause, nachhause, gehen wir nicht“ wurde bei Wienerle oder Wurstsalat, Spezi oder Prosecco zwar nicht bis „zum Morgengrauen“ aber zumindest noch eine ganze Zeit lang gefeiert. Zufrieden zeigte man sich beim Frauenbund vor allem auch über die zahlreichen jungen Besucherinnen und erhofft sich damit Nachwuchs für die Vereinsführung.

Lesen Sie dazu auch