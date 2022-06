Asch

Fritz Weiß aus Asch ist seit 50 Jahren für Vögel im Einsatz

Plus Friedrich „Fritz“ Weiß aus Asch ist Mitgründer der Kreisgruppe Landsberg des Landesbunds für Vogelschutz. Unzählige Nistkästen hat er seitdem gebaut und instand gehalten.

Von Dagmar Kübler

Friedrich Weiß ist ein Mann, der gerne zupackt und mit viel handwerklichem Geschick am liebsten alles selber macht. Sogar sein Haus in Asch, das am Feldrand gelegen ist, hat er selber errichtet. Bei einem Rundgang vor Ort wird schnell deutlich: Hier fühlen sich auch die Vögel wohl. In selbst gebauten Nistkästen oder auch im dichten Grün des Efeu wohnen Meisen, Amseln und Hausrotschwänzchen und für die Spatzen hat Weiß ein „Fünffamilienhaus“ gebaut.

