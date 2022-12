Radfahrer kollidiert mit Traktorgespann und wird schwer verletzt

Ein Radfahrer kollidiert am Lechsberg bei Asch mit einem Traktorgespann. Der 58-Jährige verletzt sich schwer am Kopf.

Am frühen Donnerstagnachmittag hat sich ein 58-jähriger Fahrradfahrer aus dem nördlichen Landkreis Landsberg am Lechsberg bei Asch bei einem Unfall schwer verletzt. Laut Polizei kollidierte der Mann mit einem Traktorgespann.

Wie die Polizei meldet, fuhr der Radfahrer die Straße am Lechsberg bergab. Gleichzeitig fuhr ein 49-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Landsberg mit seinem Traktorgespann bergauf. Der Fahrradfahrer kam im starken Gefälle nach links von seiner Fahrspur, was der Zugmaschinenfahrer erkannte und sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremste. Der Zweiradfahrer konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und fuhr frontal in den Traktor.

Staatsanwaltschaft ordnet Gutachten an

Dabei zog sich der 58-Jährige schwere Verletzungen am Kopf zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Unfallklinikum geflogen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 1000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete ein unfallanalytisches Gutachten und die Sicherstellung beider Fahrzeuge an. (AZ)

