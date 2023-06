Unternehmen aus Asch sucht seit fünf Jahren Nachfolger

Plus Damit sein Lebenswerk auch ohne ihn eine Zukunft hat, ist Unternehmer Josef Kleber auf der Suche nach einem neuen Inhaber. Wie viele hat er dabei Schwierigkeiten.

Josef Kleber wirkt besonnen und ruhig, doch nach fünf Jahren macht er sich Sorgen. Der 64-Jährige wollte nach vielen Jahren aufreibender Selbstständigkeit eigentlich in Rente gehen. Doch seine Suche nach einer Person, die sein Lebenswerk übernehmen möchte, gestaltet sich schwieriger als gedacht.

Seine Firma, das ist die Kleber Maschinenbau GmbH. Der kleine, mittelständische Betrieb mit zwölf Mitarbeitenden liegt im unscheinbaren Gewerbegebiet bei Asch im Fuchstal. Es geht familiär zu, das Gebäude ist nicht allzu groß, die Wege kurz. „Wir sind Spezialist für Sonderanfertigungen, unsere Produkte werden speziell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten“, erklärt Kleber, selbst gelernter Techniker, auf dem Weg durch die Fertigungshalle.