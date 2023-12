Weihnachtsmarkt in Asch: Größter Wunsch ist ein Ventilator

In Fuchstal war beim ersten Weihnachtsmarkt viel Andrang. Der Schüler-Wunsch-Weihnachtsbaum soll auch am Wochenende in Leeder einen Platz finden.

Heuer passte beim Ascher Weihnachtsmarkt einfach alles. Denn es lag genau die richtige Menge an Schnee, um eine weihnachtliche Stimmung zu vermitteln und auch die Temperaturen waren perfekt für ein längeres Verweilen. Kein Wunder also, dass sich entlang der Buden Menschentrauben bildeten, sodass streckenweise kaum mehr ein Durchkommen war. Erst später verdarb einsetzender Regen etwas die gute Stimmung.

Besucher können Schülerwünsche erfüllen

Etwa abseits vom Trubel stand Ina Schick, die Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer der Schulen in Fuchstal. Sie präsentierte einen Baum, an dem alle 24 Klassen der Grund- und Mittelschule ihre Weihnachtswünsche präsentierten. Diese reichten vom Ventilator, den sich eine sechste Klasse angesichts der sommerlichen Hitze herbeisehnte, hin zum Zuschuss zur Klassenfahrt. Eine zehnte Klasse wünscht sich eine Kaffeemaschine, andere einen Christbaum fürs Klassenzimmer, bequeme Sitzkissen und Fußbälle. Grundschüler schrieben unter anderem Leinen für das Pferdchenspiel in der Pause auf. Aufgerufen worden waren die Marktbesucherinnen und Marktbesucher, die Erfüllung einer dieser Wünsche, die auf Christbaumkugeln aus Papier aufgeklebt waren zu übernehmen. Da am Ende des Marktes in Asch noch einige Anhänger vorhanden waren, werde man am kommenden Wochenende auch am Christkindlmarkt in Leeder vertreten sein, kündigte Ina Schick an. Dort träfe die Aktion hoffentlich auf viele großzügige Gäste, um alle Wünsche der Kinder erfüllen können.

Vielseitig waren die Darbietungen in Asch, angefangen vom Auftritt der jungen Mitglieder der Musikkapelle, der Bläserklasse der Grundschule, der Jugendkapelle und dem Chor der Kleinen aus dem Kindergarten. Sportvereinsvorsitzender Alexander Vollmer las seine Weihnachtsgeschichte und der Besuch von Nikolaus mit Knecht Ruprecht sorgte nicht nur für Gedränge, sondern auch für süße Mitbringsel. Reichhaltig war das kulinarische Angebot, dazu gehörten die zwar konventionellen aber doch leckeren Grillwürste, süße Waffeln, Küchle von Schulmensapächter Willi Bollmann und syrische Spezialitäten. Kräuterprodukte, Gedrechseltes, Krippen, Dekoartikel und Genähtes bildeten nur einen Teil des Spektrums dessen, was an den Buden zu haben war. (hoe)

