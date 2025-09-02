Kunst in von Krisen geprägten Zeiten: Ein Spiegel der Zeit

Im „Stillen Gang“ des historischen Rathauses, gegenüber der Touristeninformation, wird zur Langen Kunstnacht die dort gezeigte Malkunst des Johann Mutter, den zeitgenössischen Werken der Mitglieder des RBK weichen. Der 1968 von zehn Künstlern gegründete Regionalverband der Bildenden Künstler Oberbayern West, mit Sitz in Landsberg, hat mittlerweile 69 Mitglieder, denen Förderung und Unterstützung bei der Ausübung ihrer künstlerischen Tätigkeit gewährt wird.

Der RBK veranstaltet jedes Jahr gemeinschaftliche Ausstellungen ihrer Mitglieder. Im Rahmen der Langen Kunstnacht wird heuer die 37ste Jahresausstellung in solch speziellen, geschichtsträchtigen Räumen eröffnet. Denn eingebunden ist dabei auch das unterirdische Landsberg mit seinem Rathaus-Gewölbekeller, in dem die Besucherinnen und Besucher ein leiser Hauch finsterer Zeiten umwehen könnte. Zumal sogar ein Blick in die Arrestzelle mit den historischen Graffitis riskiert werden darf. In diesem einzigartigen, denkmalgeschützten Areal, das sonst der Öffentlichkeit nur bei besonderen Führungen zugänglich ist, werden circa 35 bis 40 Mitglieder des RBK mit ihren Werken unter dem Motto „Modern Times: Zwischen Schatten und Hoffnung – Ein Spiegel unserer Zeit“, ihre persönlichen Aussagen zu diesem Thema widerspiegeln.

Christoph Franke, 1. Vorsitzender RBK, und Eva Mähl bei der Ausstellung zur Kunstnacht im vergangenen Jahr. Foto: Christian Rudnik (Archiv)

Gezeigt werden aktuelle Arbeiten aus allen künstlerischen Bereichen, wie Malerei, Grafik, Fotografie, Objektkunst, die bei den Jahresausstellungen des RBK normalerweise nicht themengebunden sind. „Aufgrund der aktuellen Weltlage und der diesjährigen außergewöhnlichen Räumlichkeiten haben wir nun ein Thema ausgegeben, das viele Mitglieder gerne aufgreifen“, so der Dießener Fotokünstler Christoph Franke, seit 2022 erster Vorsitzender des RBK. „Es dürfen auch vom Thema unabhängige Arbeiten eingereicht werden“, so Franke. Zur Thematik informiert er auch in einem Statement, in dem er unsere von Krisen geprägte Gegenwart beschreibt. Neben politischen Erschütterungen, Kriegen und Umweltkatastrophen verändere das digitale Zeitalter unser Leben grundlegend, durch Künstliche Intelligenz, alternative Fakten und virtuelle Realitäten.

Inmitten dieser komplexen Fragilität haben Künstlerinnen und Künstler des RBK in ihren Werken nicht nur die beklemmende Dramatik der „Modern Times“ eingefangen. Deren Kunst sei auch ein Echo des menschlichen Geistes, der selbst in dieser neuen, oft unübersichtlichen Landschaft nach Orientierung und Bedeutung suche. Wie in den ikonischen Bildern einer Ära des Umbruchs werden die gezeigten Arbeiten die Kontraste unserer gegenwärtigen Welt reflektieren, die Zerrissenheit und die Widerstandskraft, die Verzweiflung und die unerschütterliche Hoffnung.

Oft war der RBK auch bereits in der Säulenhalle zu Gast. Hier ein Archivbild mit Erik Urbschats SKulpturen. , Foto: Thorsten Jordan (Archiv)

„Modern Times“ werde so zu einem künstlerischen Spiegel unserer Realität, zwischen Ungewissheit und dem Aufscheinen neuer Möglichkeiten. „Beim RBK stehen für eine „Kunst mit Aussage“ hohe technische Qualität und künstlerische Visionen“, so Franke. Dazu wird auch ein Katalog erscheinen. Eine seiner eigenen Arbeiten mit Aussage stellte Christoph Franke zum Fototermin im Gewölbekeller vor. Die fotografische Dystopie mit ökologischem Hintergrund malt in adäquater Umgebung ein düsteres Zukunftsbild in von Krisen geprägten „dunklen Zeiten“, die jedoch nicht gänzlich ohne Hoffnung sind.

Die 37. Jahresausstellung des RBK wird während der Langen Kunstnacht am 20. September ab 18 Uhr eröffnet. Sie kann anschließend noch bis zum 5. Oktober jeweils von Dienstag bis Samstag von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden.