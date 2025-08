Auf Parkplatz gegen anderes Auto gefahren

Am Montag zwischen 10.10 Uhr und 10.20 Uhr ist ein bislang Unbekannter in Landsberg mit seinem Fahrzeug gegen einen Toyota Aygo gefahren, der auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Augsburger Straße 62 abgestellt war. Es entstand ein Kratzer im Bereich der Beifahrerseite.

Im Anschluss setzte die unbekannte Person ihre Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)