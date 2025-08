Wetter in Landsberg: Hier kommt die Sonne

Viele Musikerinnen, Musiker und Musikbands haben die Sonne in Liedtiteln verewigt: die Beatles in „Here comes the sun“ etwa, Rammstein mit „Sonne“ oder die Flippers mit „Die rote Sonne von Barbados“. Und weil es in den vergangenen Tagen gefühlt rund um die Uhr geregnet hat, die Sonne hinter grauen Wolken nicht zu sehen war und in so manchem Haushalt zwischen Ammersee und Lech der Kachelofen angeheizt wurde, war die Sehnsucht nach der Sonne groß, nicht nur musikalisch.

Jetzt lässt sich die Sonne wieder häufiger blicken. Die Regenwolken verschwinden langsam. Das ist gut so, die Natur sollte ihre Wasserreserven wieder einigermaßen gefüllt haben. Auch wenn die Schülerinnen und Schüler nach dem letzten Schultag ein bisschen warten mussten, es wird wieder sommerlich, auch im Landkreis Landsberg. Schluss mit dem Gejammere also, ab ins Freibad, das Inselbad in Landsberg hat ja umbaubedingt nur noch wenige Tage auf.

Apropos, Jammern: das können wir. Denn kaum zeigen sich die ersten, sommerlich warmen Sonnenstrahlen, wird schon wieder gemeckert, es sei zu heiß, kaum auszuhalten. Ja, was denn jetzt? Wem es in den nächsten Tagen zu heiß ist, der kann sich ja unter die Dusche stellen. Am besten in Kleidung kalt duschen, das bringt die Erinnerung an die Regentage zurück.