Hoffentlich ist es nicht der Anfang von Ende beim TSV Landsberg

Für die Entlassung eines Trainers gibt es eigentlich nur zwei Gründe: sportlicher Misserfolg oder unterschiedliche finanzielle Vorstellungen. Beim TSV Landsberg kann von Misserfolg keine Rede sein, im Gegenteil. Trainer Alexander Schmidt führte die Mannschaft nicht nur vergangene Saison vom letzten Platz der Fußball-Bayernliga ins gesicherte Mittelfeld, er spielt in dieser Saison mit seinem Team ganz oben mit. Also ist es das Geld. Dabei hat Schmidt keine Gehaltserhöhung gefordert - er will nur das, was ihm zusteht.
Kommentar
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden