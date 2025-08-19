Icon Menü
Auf den TSV Landsberg kommen nicht nur wegen der Trainer-Entlassung schwierige Zeiten zu

Kommentar

Hoffentlich ist es nicht der Anfang von Ende beim TSV Landsberg

Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg trennt sich vom Trainer. Die Begründung lässt Schlimmes befürchten, findet LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.
Margit Messelhäuser
Von Margit Messelhäuser
    • |
    • |
    • |
    Die Zeiten sind vorbei: TSV-Abteilungsleiter Nico Held (rechts) hatte Trainer Alex Schmidt geholt - und jetzt entlassen.
    Die Zeiten sind vorbei: TSV-Abteilungsleiter Nico Held (rechts) hatte Trainer Alex Schmidt geholt - und jetzt entlassen. Foto: TSV Landsberg

    Für die Entlassung eines Trainers gibt es eigentlich nur zwei Gründe: sportlicher Misserfolg oder unterschiedliche finanzielle Vorstellungen. Beim TSV Landsberg kann von Misserfolg keine Rede sein, im Gegenteil. Trainer Alexander Schmidt führte die Mannschaft nicht nur vergangene Saison vom letzten Platz der Fußball-Bayernliga ins gesicherte Mittelfeld, er spielt in dieser Saison mit seinem Team ganz oben mit. Also ist es das Geld. Dabei hat Schmidt keine Gehaltserhöhung gefordert - er will nur das, was ihm zusteht.

