Mehrere Auffahrunfälle auf der A96 bei Schöffelding

Am Sonntagmittag haben sich auf der A96 bei Schöffelding mehrere Auffahrunfälle in Fahrtrichtung Lindau ereignet. Laut Verkehrspolizei war stockender Verkehr die Ursache. An den Unfällen waren mitunter mehrere Fahrzeuge beteiligt, jedoch entstanden vergleichsweise geringe Sachschäden.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck fest, dass sich die Unfallbeteiligten in einigen Fällen trotz weiterhin fahrbereiten Fahrzeugen bis zum Eintreffen der Polizei auf der linken Fahrspur befanden. Die Polizei rät bei Verkehrsunfällen, bei denen niemand verletzt wurde und bei denen es nur zu geringen Sachschäden gekommen ist, alsbald wie möglich die Fahrzeuge auf den Seitenstreifen zu fahren und dort auf die Polizei zu warten. Ansonsten sei die Gefahr groß, dass es zu weiteren Unfällen kommt. (AZ)