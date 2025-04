Auf der B17 bei Landsberg wird der Verkehr künftig rund um die Uhr gezählt

In Kooperation mit der Landesbaudirektion rüstet das staatliche Bauamt Weilheim die B17 bei Landsberg mit einer Dauerzählstelle aus. Dank der Zählstelle könne künftig auf händischen Zählungen verzichtet werden, zudem ermögliche eine ganzjährige Verkehrszählung die leichtere Planbarkeit von Maßnahmen durch Ermittlung von stärkeren und schwächeren Verkehrsströmen.

Wie das staatliche Bauamt mitteilt, wird die Zählstelle auf der B17 nördlich der Anschlussstelle Landsberg-West errichtet. Dauerzählstellen arbeiten laut Pressemeldung rund um die Uhr und sind unabdingbar für die Ermittlung von Verkehrszahlen. Sie liefern verlässliche Aussagen für die bayerische Straßenbauverwaltung, um Rückschlüsse auf die künftige Verkehrsentwicklung zu ermöglichen und eventuelle verkehrslenkende Maßnahmen zielorientiert zu planen.

Die Arbeiten für den Bau der Zählstellen sind stark witterungsabhängig und finden voraussichtlich vom 14. April bis 20. Juni statt. Sie haben kaum Auswirkungen auf den Verkehr, teilt das staatliche Bauamt mit. Lediglich an drei Tagen werde für den Einbau der Induktionsschleifen eine Fahrspur gesperrt. Die Arbeiten an der Dauerzählstelle der B17 finden in verkehrsarmen Zeiten zwischen 9 und 15 Uhr statt. (AZ)