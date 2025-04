An der Burgruine Haltenberg finden wieder Führungen statt

Ab Donnerstag, 1. Mai, haben Besucherinnen und Besucher wieder die Gelegenheit, die historische Burgruine Haltenberg zwischen Scheuring und Kaufering im Rahmen von Führungen zu entdecken. Erfahrene Burgführerinnen nehmen die großen und kleinen Gäste laut einer Pressemitteilung des Landratsamts mit auf eine Zeitreise ins Mittelalter und erzählen Wissenswertes über die ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner, die Baugeschichte und die Geheimnisse der alten Mauern.

Anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, der jedes Jahr am Montag, 5. Mai, begangen wird, möchte der Landkreis Landsberg ein sichtbares Zeichen für Inklusion und Barrierefreiheit setzen. Am 1. Mai erwartet die Besucherinnen und Besucher laut der Pressemitteilung eine öffentliche Burgführung mit inklusivem Angebot für Gehörlose. Die Führung ab 15 Uhr wird etwa eineinhalb Stunden dauern und richtet sich an alle Interessierten – mit und ohne Hörbeeinträchtigung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Am 18. Mai wird auf dem Gelände der Burgruine ein Greifvogel präsentiert

Der Landkreis Landsberg am Lech freut sich laut der Pressemeldung, mit diesem Angebot einen inklusiven und zugleich kulturgeschichtlich spannenden Auftakt auf der Burgruine zu ermöglichen. Ziel ist es demnach, auch Menschen mit Behinderung aktiv am kulturellen Leben der Region teilhaben zu lassen und dabei Begegnung und gemeinsames Erleben zu fördern.

Am Sonntag, 18. Mai, gibt es während der Kreiskulturtage nach der Themenführung „Fürsten und Falkner“ zudem ein Erlebnis der besonderen Art: Bernhard Kraus präsentiert dem Publikum auf dem Gelände der Burgruine einen Greifvogel. Weitere Informationen zur Burgruine Haltenberg und dem Führungsangebot finden sich im Internet unter www.landkreis-landsberg.de/burgruine-haltenberg-1. (AZ)